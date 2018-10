Autor dos pacotes suspeitos fotografado à saída do FBI

27/10/2018 00:11 - Modificado em 27/10/2018 00:11

Cesar Sayoc, de 56 anos de idade, foi esta sexta-feira detido com relação ao caso dos pacotes suspeitos. Autoridades confirmaram que suspeito foi acusado de cinco crimes federais.

O único suspeito detido no âmbito da investigação aos envelopes com engenhos explosivos foi, esta sexta-feira, fotografado a sair da sede da polícia federal norte-americana (FBI) na Flórida. É a primeira imagem de Cesar Sayoc desde que foi detido.

De acordo com a CNN, o suspeito estará a ser encaminhado para um centro de detenção no centro de Miami, depois de ser devidamente processado na sede do FBI. Ficará detido até à próxima segunda-feira, data em que será presente a um tribunal da Florida, onde conhecerá as medidas de coação.

Sayoc, de 56 anos de idade, está acusado de cinco crimes federais, arriscando uma pena de prisão de até 58 anos. A investigação, porém, ainda decorre, conforme explicaram as autoridades na conferência de imprensa levada a cabo esta sexta-feira.

Recorde-se que desde segunda-feira várias personalidades democratas norte-americanas, incluindo o ex-presidente Barack Obama e a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, derrotada nas eleições presidenciais de 2016 contra Donald Trump, foram alvo de encomendas contendo explosivos. O ex-vice-presidente democrata Joseph Biden foi outro dos visados pelos pacotes bomba.

A polícia indicou que foram intercetados um total de 13 envelopes com engenhos explosivos improvisados no interior.