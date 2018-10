Ulisses Correia e Silva : “ A democracia cabo-verdiana mostrou que pode decidir independentemente das cores partidárias”

27/10/2018 00:01 - Modificado em 27/10/2018 00:01

Na sua página oficial do Facebook o primeiro –ministro mostra-se satisfeito com a aprovação do diploma que cria as Regiões Administrativas afirmando que “ Cabo Verde está de parabéns.”

“É um grande momento para Cabo Verde. Estamos a fazer história e cumprindo com o nosso grande compromisso para com o país e os cabo-verdianos, que era de levar ao Parlamento a proposta e fazer votar num processo decisório que envolvesse todos os Deputados. Assim, conseguiremos dotar Cabo Verde de uma Lei de Regionalização fundamental para desenvolver mais as nossas ilhas. Cabo Verde vai crescer mais, aproveitando melhor as vocações e especificidades de cada uma das ilhas, num modelo de governação que possa tirar o maior proveito de tudo o que são as potencialidades económicas, sociais, culturais e outras de todas as ilhas em complementaridade.

Fez-se história também na democracia cabo-verdiana, mostrando-se que está madura e que pode decidir independentemente das cores partidárias. Precisávamos de 2/3 para aprovar a proposta de Lei e todos os Deputados do MpD votaram favoravelmente, mais dois do PAICV que, em consciência e com compromissos com os seus círculos eleitorais e com o país, votaram a favor, e dois Deputados da UCID.

Agora vamos trabalhar a nível das comissões especializadas para podermos acertar as várias convergências que podem ser necessárias e depois levarmos ao Parlamento para a votação na globalidade. Estou certo que a lei voltará a ter uma votação favorável.