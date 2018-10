Habemus Regionalização mesmo com o PAICV contra

26/10/2018 23:55 - Modificado em 26/10/2018 23:55

O Parlamento aprovou hoje o diploma que cria as Regiões Administrativas, com 41 votos, sendo 37 do MpD, dois da UCID, dois do PAICV, partido do qual 18 deputados se abstiveram e um eleito votou contra o diploma.

A proposta de lei do MpD para criação de regiões administrativas foi aprovada na generalidade, no Parlamento, com votos favoráveis de toda a bancada da maioria, de dois deputados da UCID e de outros dois do PAICV. A maioria dos deputados do PAICV absteve-se. José Gomes da Veiga votou contra. Odailson Bandeira (Santo Antão) e Filomena Martins (São Vicente) votaram a favor.

Ambos são do norte do país, região que tem sido o ponto de pressão para a defesa da Regionalização. Também Dora Oriana e João Luís da UCID, eleitos pelo circulo de São Vicente, apesar de criticarem o agendamento da proposta, também votaram a favor da mesma.

Odailson Bandeira fez a sua declaração de voto ao abrigo do nº 2 do artigo 126 do Regimento da Assembleia Nacional. O eleito do PAICV disse que não votou a favor do MpD, nem votou contra o seu Grupo Parlamentar, mas sim votou a favor de Santo Antão.

“É claro que há um desequilíbrio na distribuição de recursos que tem provocado uma desigualdade social no país. Não temos a certeza se a regionalização será o caminho certo, mas é um caminho para se chegar lá”, defendeu o eleito, referindo que votou conscientemente e que vai assumir as consequências dentro do partido.

Fonte Inforpress