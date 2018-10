Filomena Martins : Votei a favor porque as ilhas não podem continuar como estão e São Vicente merece

26/10/2018 23:47 - Modificado em 26/10/2018 23:47

A deputada do PAICV , Filomena Martins , eleita pelo circulo eleitoral de São Vicente fez história , ao romper com a disciplina partidária e votar a favor da regionalização : o diploma que cria as regiões administrativas . Sem o voto da deputada e de outro colega a proposta não tinha feito história . Clique no link em abaixo para ouvir a declaração de voto da deputada que diz que “Votei a favor porque as ilhas não podem continuar como estão e São Vicente merece.

https://www.facebook.com/filomena.martins.319/videos/2275989465776259/