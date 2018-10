Rui Semedo lamenta a quebra da disciplina partidária

26/10/2018 23:29 - Modificado em 26/10/2018 23:29

Num post na sua página do Facebook Rui Semedo , líder parlamentar do PAICV, lamenta quebra da disciplina partidária de deputados do seu partido que levaram a aprovação da proposta do MpD e fragilizando a posição negocial do PAICV.

“A pensar no que aconteceu, hoje, no Parlamento. A maioria conseguiu fazer passar a sua proposta com a colaboração de alguns deputados do PAICV.

Uns saíram da sala e dois votaram com o MpD, viabilizando a proposta do Governo.

Coincidência ou não, as contas foram justinhas para se conseguir os dois terços necessários.

Isso tudo depois de várias discussões no seio do PAICV, nos órgãos próprios e competentes, no Grupo Parlamentar e na sociedade, das propostas do nosso partido.

Muitos, depois de ouvirem as nossas propostas, disseram que elas configuravam uma melhor solução para a regionalização do país.

No Grupo Parlamentar venceu maioritariamente, como se provou na votação, o posicionamento de abstenção para forçar a maioria a discutir connosco e a absorver e integrar as nossas propostas e enriquecer a lei que irá regular a descentralização administrativa destas ilhas.

Uma parte dos deputados decidiu não seguir a vontade do grupo fragilizando a capacidade negocial do PAICV, desvalorizando, por esta via, as nossas propostas e pondo em causa qualquer tipo de diligências no sentido de construção de entendimentos.

Não ficamos com força nenhuma para propor coisa alguma.

Os deputados são livres, eu sei, mas não deixaram de ser eleitos nas listas do PAICV que, através de todos os seus órgãos, legitimou as nossas propostas.

Fico triste porque eu sou daquela escola onde se jurava fidelidade ao país, lealdade ao partido e compromisso com o Grupo Parlamentar.

Como para tudo, deve haver haver uma explicação.

O MpD diz que a democracia funcionou porque houve votos dissonantes no seio do PAICV.

Quererá com isso dizer que, no seio da maioria, a democracia não funcionou pelo facto de terem votado todos no mesmo sentido?

O mundo não acaba aqui e amanhã é outro dia.

O meu compromisso continua a ser com o meu país mas sempre leal ao meu partido “.