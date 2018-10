Sal : PJ detém brasileiro com um quilo de cocaína no organismo

26/10/2018 14:50 - Modificado em 26/10/2018 14:50

A Polícia Judiciária deteve, na quinta-feira, na ilha do Sal, durante uma operação de rotina, um homem de 26 anos, de nacionalidade brasileira, na posse de 1180 gramas de cocaína, com elevado grau de pureza. O indivíduo transportava a droga no seu organismo, em forma de bolotas.

A detenção, em flagrante delito, segundo uma nota de imprensa da PJ, resultou de uma acção preventiva e de rotina de controlo de passageiros de um voo proveniente de Fortaleza-Brasil, desencadeada pela PJ na ilha do Sal.