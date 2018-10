SIACSA / SV: há melhorias no ambiente laboral mas subsistem situações de precaridade

O presidente do Sindicato da Indústria, Alimentação, Construção Civil, Serviços e Agricultura (SIACSA) disse , hoje, que a situação laboral em São Vicente conheceu alguns avanços, mas que “continuam a existir situações de precariedade laboral”.

Gilberto Silva “puxa a brasa a sua sardinha” defendendo que as melhorias verificadas “são fruto da intervenção do SIACSA, após termos denunciado que a situação laboral na ilha era de bradar aos céus”.

Qaunto ás situações de precaridade laboral que diz existir considera que “advém das condições de trabalho e estão relacionadas com casos de violação da liberdade sindical, salário mínimo e discriminação salarial, entre outras.”

Apontou o dedo à FRESCOMA “ onde as operárias deparam-se com “situações adversas e violação dos seus direitos, nomeadamente no que tange ao salário mínimo nacional e discriminação salarial, pois, umas recebem 12 mil escudos/mês e outras 13 mil, umas têm subsídio de alimentação e outras não.

Outra situação denunciada por Gilberto Lima prende-se com a situação laboral dos bombeiros municipais e do pessoal de limpeza pública da Câmara municipal de São Vicente, bombeiros que reclamam do “número insuficiente” de pessoal e reivindicam progressão na carreira.

