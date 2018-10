Cabo Verde apresenta em Abidjan candidatura para organizar o CAN 2024 de Andebol em séniores femininos

26/10/2018 00:18 - Modificado em 26/10/2018 00:18

O Ministro do Estado e do Desporto, Fernando Elísio Freire, deslocou-se nesta quinta-feira, 25, para Abidjan, Costa do Marfim, para presenciar a apresentação da candidatura de Cabo Verde para o Campeonato Africano das Nações de 2024 em Seniores Femininos, que se realiza nesta sexta-feira, 26.

A apresentação da candidatura de Cabo Verde, para sediar o CAN 2024, será feita pela Federação Cabo-verdiana de Andebol na reunião do Conselho da Federação Africana de Andebol (CAHB), que acontece nesta sexta-feira 26 de Outubro, em Abidjan à margem do 40º Campeonato de África dos Clubes Campeões de 2018.

Em comunicado de imprensa, o executivo assume que a sua presença neste evento, representa o total engajamento do Governo neste projecto que vai na linha de aspirações do seu programa para o sector que é poder dar um novo paradigma ao desporto cabo-verdiano e, fazer de Cabo Verde uma plataforma de prestação de serviços no atlântico médio a nível desportivo.

De enaltecer que Cabo Verde venceu recentemente a candidatura para organizar o 41º Campeonato Africano de Clubes Campeões a realizar-se em Outubro de 2019. “Representando assim uma conquista que premeia o percurso feito pelo andebol cabo-verdiano e todo o esforço que o país vem fazendo para se afirmar no desporto.