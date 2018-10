Cabo Verde: Cresce o número de pagamentos eletrónicos

26/10/2018

Os dados são do Sistema de Pagamento Eletrónico (SISP). Este registou que quarenta e dois por cento da população cabo-verdiana usam o sistema eletrónico para pagamentos e movimentações financeiras, número que actualmente ultrapassa os 27 milhões de transacções por ano.

De acordo com a instituição, em 2017 foram registados a movimentação de 223.950 cartões activos superando os 169.418 de 2013. No tocante às transações online regista-se uma queda no período 2015/2017 mas isso deve-se em parte à suspensão de entidades que foram consideradas “suspeitas”.

Os dados referentes a 2017, esclarecem que no ano transacto houve o registo de um total de 36.316 pagamentos web num total de 399.512.096 ECV. Isto quando em 2015 registaram-se 73.265 pagamentos web/online num valor de 647.923.683 ECV.

A SISP garante que em Cabo Verde, os meios de pagamentos eletrónicos têm assumido cada vez maior relevância, quer ao nível do número total de transacções, quer ao nível do montante de valores totais processados.

Segundo esta fonte, o mercado de meios de pagamentos eletrónicos em Cabo Verde cresce ano após ano e esse avanço encontra justificativa nas preferências da população. Com o passar dos anos, tem sido evidente a redução do número de pessoas que usam o dinheiro vivo para suas compras ou pagamento de contas.

A SISP trabalha essencialmente com os meios de pagamentos eletrónicos como as redes de Caixas Vinti4 (190) e mais de 295 mil utilizadores de cartões, para mais de 27 milhões de transações/ano.