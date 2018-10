Torneio Abertura: Mindelense apadrinha estreia do Corinthians

25/10/2018 23:38 - Modificado em 25/10/2018 23:38

O Torneio Abertura, doravante apelidado de Taça Associação, arranca no fim-de-semana, e será disputada pelos oito clubes da 1ª divisão, no sistema de todos contra todos, a uma mão, em sete jornadas.

O CS Mindelense detentor do troféu que conquistou na época passada abre as hostilidades da casa para o Corinthians, que estreia-se em absoluto na 1ª divisão do futebol em São Vicente, isto após se sagrar campeão da “segundona” pela primeira vez na sua história. Um jogo que poderá revelar-se interessante para se começar a ver para o que vem a equipa corintiana, nesta sua primeira aventura entre os grandes no futebol em São Vicente.

O jogo entre FC Derby e Batuque FC será certamente o jogo que desviará todas as atenções, nesta primeira jornada. Após perder muitos jogadores de renome para o Mindelense e também para o adversário deste fim-de-semana, espera-se para ver a nova versão do Derby 2018/19. O Batuque FC após conquistar a Supertaça frente ao Mindelense deixou boas impressões, o que coloca a equipa de “Bubista” no lote de candidatos a conquista da Taça Associação, que conquistou pela última vez em 2016.

Salamansa e Farense fazem a inauguração da Taça Associação 2018, no sábado, 27, às 14 horas, seguindo-se a partida FC Derby x Batuque. No domingo continuam os jogos da primeira jornada, com o jogo entre Corinthians e Mindelense, enquanto que, o Castilho e Académica encerram os jogos da 1ª jornada.