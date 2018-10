Porto Novo vai contar com quatro miradouros turísticos

25/10/2018 16:12 - Modificado em 25/10/2018 16:12

A Câmara Municipal do Porto Novo, inserido no âmbito de um pacote de projetos, procede á construção de quatro miradouros turísticos, para “dar valor” ao turismo na ilha de Santo Antão.

Campo Rodondo, Bordeira da Ribeira das Patas, Lombo Figueira e Pico da Cruz são as quatro localidades beneficiadas com a construção desses quatro miradouros turísticos. Em declarações á Inforpress, o Vereador da Câmara Municipal do Porto Novo, Valter Silva, avançou que este projeto visa “dar mais valor ao turismo rural” mas também garantir a segurança dos turistas.

De acordo com a mesma fonte, a partir de Dezembro, o centro de interpretação turístico e um posto de turismo começam a funcionar. Espaços com os quais se pretende, também, qualificar a oferta não só no município do Porto Novo, mas também em toda a ilha de Santo Antão. Por forma a fixar turistas no município do Porto Novo e em Santo Antão, de uma forma geral, o vereador da área económica quer “qualificar a oferta turística”.

Segundo Valter Silva, na próxima semana tem início as obras de requalificação da praia balnear de Curraletes, nos arredores da cidade do Porto Novo, “tudo numa óptica de aumento da diversificação da oferta de lazer e de atrativos”.

Em Dezembro a Câmara do Porto Novo lança, igualmente, as obras do projeto “Rota de São João”, augurando iniciar a requalificação do centro histórico de Tarrafal de Monte Trigo em princípios de 2019.

A localidade de Ribeira das Patas terá também em 2019 um centro de interpretação turística.