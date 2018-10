Santo Antão contemplado em 2019 com a construção de quatro estradas de penetração

25/10/2018 16:09 - Modificado em 25/10/2018 16:09

As localidades de Chã de Branquinho, Lagoa do Planalto Leste, Cruzinha e Figueiral do Paul, em Santo Antão, vão ser contempladas em 2019, com a construção de estradas de penetração, permitindo assim o desencravamento.

De acordo com Primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, os projetos são financiados no quadro do Programa de Reabilitação Requalificação e Acessibilidades (PRRA), programa que, além da construção dessas vias, prevê ainda intervenções no domínio da habitação social em todos os três municípios da ilha. Para o município do Porto Novo, estão previstos até 2020, no âmbito do mesmo programa, investimentos que rondam os 117 mil contos.

A confirmação foi feita pelo PM no parlamento durante o debate de quarta-feira, assegurando a construção destas quatro estradas de penetração em Santo Antão, uma ilha onde o acesso a várias localidades, muitas das quais com grande potencial económico, faz-se ainda com grandes dificuldades. Nesta vertente estão englobadas também as zonas de Caibros em Ribeira Grande e de Martiene, Chã de Norte e do Planalto Norte do Porto Novo.

Segundo informações veiculadas pela Inforpress o Governo estima que o desencravamento de todas as localidades em Santo Antão exige investimentos na ordem dos 200 milhões de contos.