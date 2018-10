Seleção de Cabo Verde cai uma posição no Ranking da FIFA

25/10/2018 15:54 - Modificado em 25/10/2018 15:54

A seleção cabo-verdiana de futebol, após a nova atualização feita pela FIFA no Ranking, nesta quinta-feira, 25, passou a ocupar o lugar 68 com 1338 pontos.

Depois de ocupar o lugar 67 na última atualização feita o combinado nacional e após dois jogos de qualificação para o CAN 2019, caiu uma posição na tabela, que é liderada pela Bélgica. Recorde-se que Cabo Verde venceu a Tanzânia em casa por 3-0, saindo depois derrotado no outro jogo frente a este mesmo adversário por 2-0.

A nível africano Cabo Verde ocupa a 14ª posição, também caindo uma posição, visto que na última atualização ocupava o 13º lugar. A Tunísia lidera o ranking africano com o 22º lugar a nível mundial. Por sua vez o Uganda próximo adversário de Cabo Verde na fase de qualificação para o CAN subiu quatro posições e ocupa o lugar 79 do mesmo ranking. Em sentido inverso o Lesoto caiu quatro posições, o pior classificado do ranking neste grupo de apuramento, ocupando o lugar 149.