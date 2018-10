Se vir esta cadela junto ao McDonald’s não a alimente. “É uma trapaceira”

25/10/2018 10:32 - Modificado em 25/10/2018 10:32

A dona de Princess alega que o seu animal de estimação está a enganar os clientes do restaurante.

Princess é já uma ‘cliente’ habitual do parque de estacionamento do McDonald’s da sua cidade, em Oklahoma. É lá que, durante várias noites, se senta e recorre ao seu olhar melancólico para cativar a atenção dos clientes do restaurante mais famoso do mundo.

Incapazes de lhe resistir, é comum apanhar as pessoas a dar de comer ao animal, que julgam estar abandonado e com fome. Mas, afinal, é tudo uma ‘farsa’.

A dona da cadela descobriu a artimanha da sua amiga de quatro patas e lançou um aviso nas redes sociais.

“Se vir a minha cadela no McDonald’s, pare de a alimentar porque ela não se sabe comportar e tem saído de casa todas as noites em direção ao McDonald’s. Ela não está sequer perdida. É apenas uma trapaceira que se finge perdida para que as pessoas tenham pena dela e a alimentem”, escreveu na sua página de Facebook.

A história, caricata, apaixonou várias pessoas que decidiram partilhar a publicação de Betsy. Ao todo, foram mais de 272 mil partilhas que chamaram a atenção de vários meios de comunicação social que decidiram contar a história da ‘diva’ canina, como foi apelidada por alguns.

A dona do animal confessa que não esperava tanta visibilidade mas diz-se feliz pela forma como tornou a sua cadela famosa e como conseguiu, com isso, fazer tantas pessoas divertirem-se.