Grupo “Oiá” promove encontro para discutir a lei do Cinema e do Audiovisual em Cabo Verde

24/10/2018 23:48 - Modificado em 24/10/2018 23:51

Englobado nas actividades do Festival “Oiá” 2018, a organização do evento realiza, nesta quinta-feira, 25, na Biblioteca Municipal de São Vicente um encontro para discussão da Lei do Cinema e do Audiovisual em Cabo Verde.

Para o referido encontro estão convidados cineastas, videastas, artistas, produtores e distribuidores (nacionais e internacionais) e terá como principal convidado o Presidente da Associação e Audiovisual de Cabo Verde, o realizador Mário Benvindo Cabral. Através de um comunicado de imprensa, a organização sublinha que o destaque principal vai para a “discussão da tão necessária e indispensável Lei do Cinema e do Audiovisual”.

O segundo painel, conforme a mesma fonte, irá promover um encontro entre produtores nacionais e curadores da Internacional Film Festival of Roterdam sobre projectos 2019-2020. O encontro terá o seu início ás 15 horas.