Primeiro-Ministro : “A Cabo Verde Airlines está a analisar a retoma de voos S. Vicente/Lisboa sem pressão do governo”

24/10/2018 23:25 - Modificado em 24/10/2018 23:25

Reagindo à exigência do Presidente da CMSV para que a Ilha de São Vicente também tivesse quatro voos semanais da companhia de bandeira , o primeiro ministro , anunciou, que a Cabo Verde Airlines “está a analisar a retoma de voos S. Vicente/Lisboa, na perspectiva de encontrar soluções sustentáveis”. Mas defende que não há intervenção politica do Governo. “Aquilo que é a solução comercial e financeira sustentável para as linhas serão definidas pela própria companhia”. Negou que a decisão de abrir quatro frequências semanais entre Praia/Lisboa tenha com base indicações do Governo. “Os voos Praia/Lisboa foram retomados, numa perspectiva de sustentabilidade e sem pressão política”. E neste sentido afirma que “o Governo não deu nenhuma instrução à TACV para retomar os voos a partir da capital cabo-verdiana com destino a Lisboa, pelo que também não dará indicações em relação a S. Vicente/Lisboa”.

Ulisses Correia e Silva fez estas declarações durante o debate mensal no Parlamento, para responder as interpelações dos deputados do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV-oposição) sobre a necessidade de a transportadora nacional retomar os voos directos a partir do Mindelo para Lisboa.