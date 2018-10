Retomadas observações com telescópio espacial Chandra da NASA

24/10/2018 20:12 - Modificado em 24/10/2018 20:12

As observações com o telescópio Chandra foram retomadas no domingo, cerca de duas semanas depois de terem sido suspensas devido a um problema num giroscópio, anunciou hoje a agência espacial norte-americana NASA.

Otelescópio espacial, que permite observar o céu em raios-X, regressou às observações de caráter científico depois de os técnicos terem alterado a configuração do giroscópio, informou a NASA na sua página na internet.

Na próxima semana, os astrofísicos vão recolher dados do Chandra, em órbita há 19 anos, para ajustar o desempenho da nova configuração do giroscópio, instrumento que permite guiar o telescópio numa determinada direção durante as observações.

Numa etapa final, a equipa técnica irá fazer os ajustes necessários no computador de bordo do telescópio.

Um outro telescópio espacial da NASA, o Hubble, continua, desde 08 de outubro, inoperacional para observações devido também a uma avaria num dos giroscópios.

Na terça-feira, a agência espacial norte-americana anunciou, citada pela agência noticiosa AFP, que o Hubble está quase a funcionar normalmente, faltando efetuar alguns testes depois de o giroscópio ter sido recalibrado.

No espaço há 28 anos, o telescópio ótico Hubble serve para observar sistemas extrassolares distantes, galáxias e buracos negros.

O seu sucessor, o telescópio James Webb, tem lançamento previsto para 2021.