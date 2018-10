Iate afundado no Porto de Porto Novo será removido brevemente

24/10/2018 17:28 - Modificado em 24/10/2018 17:28

Algumas semanas depois da embarcação se ter afundado no porto, as autoridades marítimas e portuárias em Santo Antão garantem que já foram criadas as condições para a sua remoção.

A embarcação encontra-se submersa junto ao cais utilizado pelas embarcações de pesca e, segundo os pescadores, precisa ser removido do local, dado os riscos que representa para as embarcações pesqueiras e para toda a navegação no porto.

As autoridades marítimas e portuárias em Santo Antão garantem que já foram criadas as condições para a remoção dessa embarcação de recreio do local onde está afundado, e segundo a mesma fonte, as operações podem arrancar brevemente.

A embarcação esteve algum tempo aportado no local e acabou por, com o tempo, se afundar e não se sabendo as causas do seu afundamento.