São João Paulo II poderá ser declarado patrono da Diocese de Mindelo

24/10/2018 15:20 - Modificado em 24/10/2018 15:20

O bispo da Diocese do Mindelo, Dom Ildo Fortes, através de uma carta dirigida ao Pontífice máximo da Igreja Católica, pede que anuncie São João Paulo II patrono da Diocese que agrupa as ilhas de Barlavento.

Esta decisão saiu do último encontro Pastoral, realizado no Mindelo, onde os Sacerdotes, religiosos e leigos, optaram por escolher São João Paulo II como padroeiro da Diocese. A carta foi envidada no passado dia 22 de Outubro, cabendo agora ao Papa proferir a sua posição sobre o tema.

Na referida carta o prelado do Mindelo relembra ao Santo Padre que João Paulo II foi “o primeiro e único Papa, até então, a visitar Cabo Verde e que criou esta mesma Diocese”. A Diocese do Mindelo no mesmo documento assinala que como patrono secundário quer que lhe seja atribuída Nossa Senhora de Fátima.

De realçar que a Diocese de Mindelo foi criada a 14 de Novembro de 2003 pelo agora Santo João Paulo II, retirando-a da Diocese de Santiago.