Médicos norte-americanos realizam consultas de medicina dentária no Porto Novo

24/10/2018 15:14 - Modificado em 24/10/2018 15:14

Uma equipa de médicos norte-americanos está em Porto Novo, Santo Antão, onde têm realizado consultas de medicina dentária às crianças do Concelho.

Desde o passado sábado, o grupo de médicos acompanhados pela médica dentista Inês Silva, ex-emigrante nos EUA, tem realizado diversas consultas dentárias às crianças do concelho. Este projeto, segundo informações recolhidas por este Online, conta com a parceria da Embaixada Cabo-verdiana nos EUA, Delegacia de Saúde do Porto Novo, Câmara Municipal e a Delegação do Ministério da Educação, e tem como objetivos principais a prevenção da saúde oral e o tratamento dentário para as crianças mais desfavorecidas.

Para além da cidade do Porto Novo, Ribeira das Patas e Ribeira da Cruz, localidades do interior do concelho serão contemplados com esta acção que ficará concluída ainda no decorrer desta semana.