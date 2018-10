Pediu aos ladrões para voltarem mais tarde. Eles voltaram e foram presos

24/10/2018 11:39 - Modificado em 24/10/2018 11:39

O proprietário de uma loja de cigarros eletrónicos evitou ser roubado ao prometer dar mais dinheiro aos ladrões se regressassem depois.

Seis homens entraram numa loja de Charleroi, na Bélgica, com o objetivo de roubarem o dinheiro que o proprietário tinha no espaço comercial. Didier, o dono da loja de cigarros eletrónicos, pediu aos ladrões para voltarem mais tarde, pois teria mais dinheiro para lhes dar. E os homens assim fizeram. Regressaram mais tarde para… serem presos pela polícia, de acordo com a BBC.

“É como uma comédia. Eles estão a ser chamados de piores ladrões da Bélgica”, conta Didier. Mas o proprietário da loja revela que não foi fácil convencer os ladrões e falou com os seis homens durante 14 minutos.

“Houve alguns empurrões. Eu não lhes dei nada. Mas disse que se voltassem mais tarde teria dois ou três mil euros”, conta.

Os ladrões acederam ao pedido de Didier, que depois ligou para a polícia. “Os agentes não acreditavam que eles voltassem”, refere.

Mas eles voltaram às 17h30 locais (16h30 em Portugal Continental), uma hora antes da loja fechar. Didier pediu-lhes para esperarem que ele fechasse a loja. Os ladrões mais uma vez aceitaram e regressaram uma hora depois. A polícia já os esperava e deteve cinco dos seis ladrões, incluindo um menor.