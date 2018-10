«Gusto» integra equipa técnica da selecção feminina de futebol

24/10/2018 00:43 - Modificado em 24/10/2018 00:43

O treinador da equipa feminina do Mindelense, Gustavo Pires «Gusto», foi designado para fazer parte da equipa técnica da selecção feminina de Cabo Verde, que foi apresentada hoje no Porto Novo, Santo Antão.

Já com um vasto currículo no panorama desportivo em Cabo Verde, o treinador tricampeão regional de São Vicente, e vice-campeão nacional, ao serviço do Mindelense, prepara-se agora para fazer parte da selecção nacional feminina de futebol, desempenhando o cargo de treinador-adjunto. O treinador já era apontado anteriormente como um dos fortes candidatos a fazer parte da equipa técnica, um facto consumado nesta terça-feira, 23, no Porto Novo, na apresentação oficial feita pelo Vice-presidente da FCF, Joel Barros.

O treinador da “Leoas da Rua de Praia” tem ainda a companhia dos técnicos Silvéria (Nita) Nédio, responsável e treinadora da formação do Bola P`Frente da Cidade da Praia e Artur Estrela, treinador da equipa do Lana do Sal.

O primeiro jogo teste da selecção feminina cabo-verdiana está agendado para 16 de Novembro, no Estádio Nacional, na Praia, frente a sua congénere da Guiné Bissau. A FCF enaltece que quer organizar uma equipa para poder competir a nível internacional, principalmente da CAF.