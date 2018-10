Regionalização: Augusto Neves pede unanimidade na votação da proposta

24/10/2018 00:13 - Modificado em 24/10/2018 00:13

Augusto Neves acredita que a proposta de regionalização que irá ser submetida ao parlamento, na próxima sessão ordinária, irá ser aprovada pelos deputados.

Em São Vicente, a percepção do executivo local é que a proposta do MPD será aprovada pelos deputados. O Presidente da Câmara Municipal de São Vicente fez estas constatações na manhã desta terça-feira, em conferência de imprensa.

Aos jornalistas Augusto Neves disse que nas vésperas “desta grande decisão para o futuro de Cabo Verde, e do seu povo, não temos duvidas que no parlamento nacional, os deputados nacionais irão votar positivamente e aprovar a regionalização”.

O edil diz que o município de São Vicente apela profundamente ao sentido nacional de todos os deputados nacionais e fundamentalmente os eleitos por São Vicente a sua aprovação, pois é uma vontade do povo cabo-verdiano e que o desenvolvimento de São Vicente e do país carece com urgência da regionalização.

Acredita que todos os deputados nacionais eleitos por esta ilha, dos três partidos com assento parlamentar, irão votar positivamente a regionalização.

“A Constituição da República dá-nos as condições necessárias á sua implementação e há muito que o povo augura por este momento. Por esta nova era”. Uma condição que na óptica de Augusto Neves, as ilhas e os municípios de Cabo Verde gritam à décadas pela descentralização e desenvolvimento harmonioso do país, que no seu entender só será possível com a regionalização.

“As ilhas e os municípios necessitam de mais poder de decisão para o seu desenvolvimento. A concentração excessiva de poderes e recursos na capital do país só tem levado ao empobrecimento do país e a emigração constante do povo”, afiança Neves que garante ainda que a regionalização irá trazer uma melhor partilha dos recursos nacional e a fixação da população nos seus concelhos.

“Temos a convicção que todos os deputados da nação tem consciência deste fenómeno, mas teremos que ultrapassar as barreiras partidárias e todos dizerem sim à regionalização, como aconteceu em São Vicente”.

Quem também acredita na aprovação da posposta é o Grupo Reflexão para a Regionalização de Cabo Verde, sediado em São Vicente. Este apelou, esta segunda-feira, aos deputados da Nação para se associarem a este movimento global das comunidades, dos municípios e das ilhas e votarem favoravelmente pela regionalização.