Desvio na CECV: O Tribunal quer ter acesso aos registos dos movimentos do arguido no sistema

23/10/2018 23:45 - Modificado em 23/10/2018 23:45

Continuou nesta terça-feira o julgamento do caso da agência da Av. 5 de Julho da Caixa Económica de Cabo Verde. Para além de terem sido ouvidas as restantes testemunhas do julgamento que dura desde da quarta-feira passada, 17, o tribunal intimou a entidade bancária a disponibilizar o espaço e os meios de acesso ao sistema, convocando os auditores bem como a testemunha, Manuel Almeida, para devidos esclarecimentos do sistema, visto que “toda a acusação parece assentar-se no ponto de vista da sustentação probatória, nos registos e históricos da actividade desenvolvida pelo arguido no sistema da banca” e por sua vez a defesa na primeira audiência de julgamento arguiu já de nulidade a prova contra si mobilizada, fundamentando com a violação do sigilo bancário.

A nota de despacho proferida pelo juíz Manuel Andrade, logo no inicio da sessão desta terça-feira, diz que a inspecção ao sistema Banca que está marcada para amanha 15 horas e 30 minutos e encerra a fase de interrogatório, tem como objectivo “esclarecer um e outro ponto, bem como aquilatar-se da língua processual na aquisição desses tais registos para averiguar as operações do arguido Herberto Rodrigues, relativo a todas as contas mencionadas nos autos e alegadamente intervencionadas por ele.

Portanto, conforme o despacho, “A Caixa terá de fornecer ao Tribunal, para devidos efeitos, documentação que reproduza todos os documentos respeitantes as devidas contas, claro a existirem”.

Na parte de manhã foram ouvidas as restantes testemunhas, das 30 arroladas ao processo. A primeira, Lara de Oliveira Marques, funcionária da Caixa Económica desde de 2001, disse que era hábito o arguido atender na sua secretária o idoso Manuel Andrade – cliente agora lesado, e que muitas vezes foi solicitada a fazer levantamentos na conta do mesmo. Sobre a questão de compra de divisas confirma que recebeu ordens do arguido neste sentido e às vezes a crédito numa conta, sem conseguir, no entanto precisar qual.

Questionada sobre a existência de outros clientes recebidos na secretaria do arguido, disse lembrar-se apenas do cliente Manuel Duarte.

Outra das testemunhas ouvidas foi o condutor da instituição que transportava os valores entre agências e o Banco Central. Um depoimento com vista a avaliar a questão da segurança e procedimentos utilizados no seu transporte. Portanto explica que a operação de contagem dos montante em divisa e escudo cabo-verdiano, conferir, preencher a papelada e selar as bolsas. Depois recebiam a assinatura da gerente e seguia viagem.

Humberto Évora, procurador de dois titulares, disse em tribunal que soube das irregularidades nos depósitos de uma das contas no valor de nove mil contos. Posto isso fez uma reclamação à Caixa e prestou uma queixa na Polícia Judiciária e mais tarde o dinheiro foi reposto na conta.

O tribunal volta a reunir-se na próxima quinta-feira para as alegações finais do Ministério Público e da Defesa.