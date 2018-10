Augusto Neves exige do governo quatro voos semanais também para São Vicente

23/10/2018 23:14 - Modificado em 23/10/2018 23:14

O Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, exige que a ilha seja também contemplada com quatro voos semanais da Cabo Verde Airlines para o exterior. Está reação surge depois , da ainda companhia de bandeira, ter anunciado a abertura de quatro frequências semanais entre a cidade da Praia e Lisboa. Isto quando a companhia desde que assumiu a estratégia do Hub decidiu que os voos seriam todos a partir da ilha do Sal .

O Presidente da CMSV sempre deu voz ao descontentamento dos que achavam que a companhia de bandeira devia voar de e para São Vicente, mas deu tempo ao governo para “resolver o problema”. Mas abertura de voos de e para a Praia, ignorando São Vicente é um “sapo” que Augusto Neves recusa-se a engolir . Por isso exige ao Governo, sustentado pelo seu partido, MpD, no mínimo um tratamento igual.

Justifica a sua reivindicação também, com o facto de ser em São Vicente que se encontram as maiores empresas do país e que é a segunda ilha com maior peso na estrutura do produto interno bruto do Arquipélago, “é a ilha que mais exporta para o exterior”.

A TAP sufoca São Vicente

O presidente da CMSV acusou a TAP , transportadora aérea portuguesa, que ficou como o monopólio das ligações internacionais de e para São Vicente, de sufocar a ilha “com tarifas exageradas”. Assim sendo afirma: “São Vicente está a ser sufocada pela TAP nos voos de São Vicente para a Europa, aplicando preços incomportáveis de passagens com o preço duas vezes superior aos preços praticados pela mesma empresa nas outras ilhas do país, particularmente Praia/Lisboa e Sal/Lisboa”. Neste sentido o presidente da Câmara considera que essa postura da TAP tem imposto “excessivas restrições aos empresários e as empresas de São Vicente, que constantemente têm sofrido muitas dificuldades no escoamento dos seus produtos”. Por esta razão reivindica as mesmas oportunidades para as ilhas do norte.