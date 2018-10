Agências de viagens querem a reabertura do voo São Vicente-Lisboa

A Associação das Agências de Viagens e Turismo de Cabo Verde (AAVTCV) mostrou-se satisfeita por a Cabo Verde Airlines repôr a rota Praia-Lisboa e relançar a linha Praia-Dakar. Mas quer mais : a reabertura dos voos São Vicente/Lisboa

A organização realça que as novas rotas contemplam países com os quais Cabo Verde tem e deve ter relações estratégicas de amizade e cooperação, pelo que a ligação entre essas capitais “é salutar e uma companhia de bandeira deve reflectir as políticas de proximidade do Estado”.

No mesmo documento, a Associação das Agências de Viagens e Turismo de Cabo Verde diz que aguarda ansiosamente a abertura de novas rotas e novas possibilidades, entre as quais a reabertura da rota Mindelo-Lisboa, medida essencial para a dinamização da economia na região norte do país, com todas as implicações positivas que se prevê para o turismo e negócios.

A Cabo Verde Airlines anunciou sábado, 20, que já introduziu novas rotas na sua rede, a começar a partir de 30 de Outubro com os voos Praia/Lisboa e a 09 de Novembro, para Dakar.

Segundo a companhia aérea, as novas rotas foram introduzidas para o período de Inverno IATA, de 29 de Outubro de 2018 a 09 de Março de 2019. A rota Praia/Lisboa terá quatro frequências semanais