Duas formações no âmbito da 2ª edição da Morabeza – Festa do Livro

23/10/2018 00:34 - Modificado em 23/10/2018 00:34

No âmbito da realização da 2ª edição da Morabeza – Festa do Livro, arrancou esta segunda-feira, (22) no Centro Cultural do Mindelo (ilha de São Vicente), duas formações literárias.

A primeira “Criação Literária” ministrada por Filipa Melo, que arrancou esta segunda-feira e que segue até quinta-feira, 25 de outubro (10h00) e a segunda sobre a “Mediação Literária – estudo do caso Plano Nacional de Leitura” ministrada por Paulo Ferreira.

Nesta segunda-feira, foi realizado ainda a segunda mesa de debates da Morabeza – Festa do Livro sob o tema “Escrevo assim porque não posso escrever de outra forma”, com o investigador Moacyr Rodrigues, cuja mais recente obra intitula-se “A Morna”. O papel da morna na construção da identidade nacional de Cabo Verde” e Nuno Martins que lançou uma obra em Cabo Verde de nome “Abandoned by Wolves, Raised by Flowers”, em 1999.

A Morabeza — Festa do Livro de Cabo Verde destaca-se como ponto de encontro entre África, Europa e América e as suas literaturas. Tal reflecte-se no seu painel de convidados, mas também nas parcerias estabelecidas com outros festivais, como Festival de la Palabra (Porto Rico e Nova Iorque), Literatura em Viagem (Matosinhos), Rota das Letras (Macau) e Tinto no Branco (Viseu), através das quais a Morabeza se afirma num circuito internacional de eventos literários.

Entre 19 e 28 de Outubro, o Centro Cultural do Mindelo será o palco deste encontro do livro, da leitura e da literatura.