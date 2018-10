SG do MpD: “O PAICV opera numa estratégia desesperada de descredibilizar o Governo com suspeições”

23/10/2018 00:28 - Modificado em 23/10/2018 00:38

O Secretário –Geral do MpD acusou o PAICV de ter construído uma tese em que “o governo é corrupto e pouco transparente”. E para construir essa narrativa vai criando “falsidades, numa estratégia desesperada de descredibilizar o Governo”. Considera que o PAICV para dar corpo a essa estratégia usa e abusa de suspeições e insiste nelas mesmo quando se acaba por provar que não passam disso mesmo. E cita os casos das suspeições sobre a Binter, sobre Icelandair, em relação à iniciativa de isenção de vistos a cidadãos da União Europeia, estímulos fiscais à indústria, com a Lei da Green Card, na adoção da Taxa de Segurança Aeroportuária, com o concurso internacional para transportes marítimos inter-ilhas e com o Acordo de Pesca com a União Europeia, para justificar. Para Miguel Monteiro essa prática visa “a todo o custo desestabilizar a governação e criar um ambiente impróprio para a realização das reformas que o país tanto precisa “.

Para Miguel Monteiro o PAICV não tem sido uma oposição alternativa, capaz de contribuir para o debate político e para uma acção política que influencie positivamente o desenvolvimento do país, tendo sublinhado que, com esta estratégia pretendem apenas “criar um ambiente interno e externo que impeça a governação e desqualifique a democracia do país”.