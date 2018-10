Comando da Secção Fiscal da Praia apreende 6.000 litros de aguardente impróprio para consumo destinados a São Vicente

A Polícia Nacional, através do Comando da Secção Fiscal da Praia, apreendeu no passado dia 20 de Outubro, 6.000 litros de aguardente alegando que esta se encontrava fora do prazo de consumo.

Através de comunicado a PN assegura que a aguardente foi aprendida no Porto da Praia, ilha de Santiago, produto que tinha como destino a ilha de São Vicente. O produto estava em 30 barris contendo cada um 200 litros. De acordo com a PN a apreensão dessa quantidade “considerável” de aguardente deveu-se ao facto dos documentos apresentados não estarem em conformidade com a Lei. Nomeadamente o período de validade que estava expirado.