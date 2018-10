Lucro da Philips cai quase 48% para 417 milhões de euros até setembro

22/10/2018 12:51 - Modificado em 22/10/2018 12:51

O lucro da Philips caiu 47,6% nos primeiros nove meses deste ano, para 417 milhões de euros, na comparação com igual período do ano passado, anunciou hoje o grupo empresarial holandês.

Oresultado operacional da Philips, no entanto, cresceu 6,3% até setembro, para 587 milhões de euros, face ao mesmo período do ano anterior, refere em comunicado a multinacional holandesa que passou a focar o seu negócio sobretudo na área dos equipamentos médicos, depois de ter alienado ao fundo Go Scale Capital 80,1% da unidade de componentes ligados à área da iluminação.

As vendas globais atingiram os 12.535 milhões de euros até setembro, aumentando 0,5% face ao mesmo período do ano precedente.

No caso de se excluir o impacto das variações cambiais e a alteração do perímetro de consolidação contabilístico do grupo, as vendas cresceram 4,4% até setembro, face ao ano anterior.

No terceiro trimestre, a Philips alcançou um lucro de 291 milhões de euros, menos 7,6% que no mesmo período de 2017.

As vendas, por seu lado, aumentaram 3,8% para 4.306 milhões de euros, na comparação com idêntico período de 2017.

O presidente executivo da empresa, Frans van Houten, reiterou os objetivos para 2017-2020 que apontam para um crescimento comparável das vendas entre 4% e 6% e a melhoria da margem de Ebitda (lucros antes de impostos, juros amortizações e depreciações) em 100 pontos base.