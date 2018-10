Macau arrecadou em nove meses 8,66 mil milhões em impostos sobre o jogo

22/10/2018 12:45 - Modificado em 22/10/2018 12:45

Macau arrecadou 8,66 mil milhões de euros em receitas fiscais sobre o jogo entre janeiro e setembro de 2018, mais 17% em relação ao período homólogo do ano passado, segundo dados divulgados hoje pelas autoridades.

Esta receita representa 97,5% do valor que estava previsto arrecadar até ao final do ano.

No período homólogo de 2016 e de 2017, a capital do jogo mundial tinha encaixado, respetivamente, 6,2 mil milhões e 7,4 mil milhões de euros, segundo a Direção dos Serviços de Finanças de Macau.

Os 8,66 mil milhões de euros representam mais de 80% do total do valor em impostos arrecadado pelas autoridades de Macau que, no total, contabilizaram entre janeiro e setembro deste ano uma receita de 10,7 mil milhões de euros.

A Administração de Macau realizou nestes nove meses do ano despesas na ordem dos 5,7 mil milhões de euros, mais 7,2% em relação a período homólogo, registando um saldo positivo que ronda os cinco mil milhões de euros, mais 28,3% do que aquele registado entre janeiro e setembro de 2017.