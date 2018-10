Cabo Verde Ocean Week: uma oportunidade para apresentar Cabo Verde no palco privilegiado de economia azul no Atlântico Médio

22/10/2018 12:21 - Modificado em 22/10/2018 12:33

O Ministro de Economia Marítima (MEM), José Gonçalves, apresentou, na manhã desta segunda-feira, 22 Outubro, em Mindelo a primeira Edição do Cabo Verde Ocean Week (CVOW) que irá decorrer de 19 a 23 de Novembro na ilha de São Vicente.

Durante a apresentação do evento que tem como foco, a transformação do país num centro de economia azul, que é resultado ideal deste evento, o ministro José Gonçalves diz que o governo, por estar fortemente engajado na causa da proteção dos nossos mares e oceanos e preservação da vida e biodiversidade marinha e soluções para um mar sem lixo e estratégias de conservação marinha, organizará este evento anualmente.

E porque cuidar do mar e dos oceanos não é tarefa que se faça apenas periodicamente, ela deve ser pontuada por eventos marcantes de nível internacional. O governo, através do MEM, em cooperação com outras instituições do estado resolveu realizar o CVOW que futuramente enquadrará o evento Expo Mar, “uma semana de celebração do mar”, destaca.

De acordo com o governante, a primeira edição com Cabo Verde Ocean Week, pretende ser um evento de grande envergadura e de suma importância para o país, com a intervenção de organismos e personalidades nacionais e internacionais do sector.

Figuras de relevo em matéria de economia azul, com conhecimento e atenção profunda dos mares e oceanos, visando apresentar estratégias e medidas para cuidar do oceano e aproveitando uma valiosa oportunidade para exibir Cabo Verde no palco privilegiado de economia azul no Atlântico Médio.

Sendo Cabo Verde mais de 99% mar, somando os nossos mares arquipelágicos, nossos mares territoriais e nossa vasta zona económica exclusiva, José Gonçalves assegura que a gestão sustentável dos mares, oceano e recursos marinhos é uma das principais prioridades do governo. Não só salvaguarda o presente, mas garante a sustentabilidade dos recursos marinhos renováveis para gerações vindouros. “Vamos todos lutar para que no futuro tenhamos mais peixes e outros recursos marinhos nos nossos mares, cuidando do que é nosso”, conclui.

Assim, o presidente da comissão organizadora, Ildo Rocha, diz que durante esses cinco dias Mindelo será um palco privilegiado a nível internacional. O primeiro em Cabo Verde do muito que está acontecendo em várias parte do mundo e que estará enquadrado numa nova visão de encarar o mar. “Um evento único. No final irá sair uma resolução, em que o Estado de Cabo Verde terá todo o interesse em possuir, e que irá também fazer parte de outras resoluções a nível internacional.