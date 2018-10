Apple confirma evento misterioso para este mês

22/10/2018 08:55 - Modificado em 22/10/2018 08:55

Acredita-se que será nesta ocasião que serão revelados novos modelos do iPad.

A Apple confirmou que terá lugar no dia 30 de outubro um evento especial, confirmando os rumores que davam conta de um segundo evento durante esta reta final do ano. Ainda que a tecnológica de Cupertino não tenha indicado o que anunciará, já há uma boa ideia das novidades que podem ser mostradas.

Um novo modelo do iPad Pro é um dos candidatos mais prováveis. Como nota o Engadget, há muito que circulam rumores de um iPad com moldura de ecrã mais reduzida e integração do sistema de reconhecimento facial Face ID. Novos AirPods também têm sido alvo de rumores nos últimos tempos e, tendo em conta a popularidade do conjunto original, é bem possível que venham a ter direito a sucessores.

O evento terá lugar em Nova Iorque, na Academia de Música de Brooklyn, pelo que se adivinha algo de especial.