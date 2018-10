Descobriu que pai do filho ganhou euromilhões e reclama compensação

22/10/2018 08:44 - Modificado em 22/10/2018 08:44

Uma mãe solteira descobriu que aquele que diz ser pai do seu filho está milionário. Por isso, quer que lhe pague uma compensação por todos os custos que teve com o seu crescimento e educação.

Uma mãe solteira afirma que um vencedor do Euromilhões é o pai do seu filho adolescente e exige que este faça um teste de paternidade. Dawn Scully, de 39 anos, defende que ficou grávida do seu filho Liam, agora com 18 anos, apenas algumas semanas antes de se separar de Neil Trotter, de 45 anos, e quer que ele pague as despesas com o crescimento do filho que alega ser de ambos. Neil foi capa de vários jornais depois de ter ganhado quase 108 milhões de libras (cerca de 122 milhões de euros) no sorteio.

Mas, apesar de Dawn insistir que Liam é a cara do pai, Neil diz que nem se lembra da mulher que alega que o casal namorou durante um ano. Para sustentar a sua posição, Dawn diz que chegou a conhecer o pai de Neil e que se recorda de “tapetes brancos reluzentes” na propriedade.

Porém, Neil disse ao Mirror: “Ela nunca esteve na casa do meu pai. Temos tapetes verdes, não brancos”. O homem disse ainda que não se lembra de nenhuma mulher chamada Dawn Scully. “Podia até a ter conhecido e não me lembrar, mas namorar com ela durante um ano é que não. Nesse caso lembrar-me-ia de certeza”, acrescentou.

Dawn quer que o milionário dê ao seu filho 100 mil libras (cerca de 113 mil euros) para compensar os anos de pensão alimentícia que ele supostamente perdeu. Para além disso, a mulher ainda lhe enviou mensagens pelo Facebook dizendo que ela o deixará em paz “para sempre” se ele lhe der 5 milhões de libras (5,67 milhões de euros).