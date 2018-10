Estrelas do Mar não pode participar no desfile de Carnaval se não se filiar na LIGOC

21/10/2018 22:15 - Modificado em 21/10/2018 22:15

A LIGOC garante que estão a ser criadas as condições para que o espectáculo do Carnaval 2019, seja um evento jamais visto.

De acordo com a LIGOC-SV, Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval de S. Vicente, em comunicado aos jornalistas, avança que para o desfile do Carnaval de 2019, participarão os grupos em competição, o Grupo Carnavalesco Cruzeiros do Norte, Grupo Recreativo Flores do Mindelo – Associação, GRES Monte Sossego e Grupo Carnavalesco Vindos do Oriente.

Ou seja os mesmos grupos que têm desfilado no carnaval nos últimos anos, isso porque conforme a instituição, que é responsável pela realização da festa do Rei Momo 2019 em São Vicente, estes são os grupos que estão inscritos na LIGOC, em conjunto com a Escola de Samba Tropical.

Em relação ao Grupo Carnavalesco Estrelas do Mar, grupo com um historial e contributo invejáveis em prol do Carnaval de São Vicente, que tem nos últimos meses manifestado por canais e vias não oficiais a sua intenção de desfilar no Carnaval 2019, a Liga garante que foi enviada uma nota oficial, na data de 11 de Outubro de 2018, convidando o referido grupo a se inscrever legalmente na LIGOC, sendo que até à presente data não o fizeram, e que estão á espera da sua inscrição, para que se dê o devido enquadramento no Carnaval 2019.

Portanto assegura que “em toda a tomada de posição da LIGOC-SV, é sempre e será sempre em prol do Carnaval de S. Vicente, pelo aumento qualitativo do espectáculo e nunca contra qualquer Grupo, seja ele qual for”

A LIGOC tem como seus objectivos, de entre outros, promover e organizar os desfiles dos Grupos Oficiais do Carnaval de São Vicente, congregar os grupos oficiais de carnaval sediados em São Vicente, defendendo seus interesses e reivindicações, representando-os perante as autoridades, entidades e todos os setores públicos e privados.

Nesta lógica, passa a LIGOC-SV, a ser a Instituição responsável pela organização dos desfiles oficiais, tendo como maiores parceiros estratégicos e financiadores a CMSV – Câmara Municipal de São Vicente e o MCIC- Ministério da Cultura e Indústrias Criativas.

Diz ainda que em reunião do Conselho Deliberativo do dia 05 de Outubro de 2018 discutiu-se e aprovou-se o Regulamento do Carnaval 2019 que vai ser publicado brevemente, para esclarecimento em relação às grandes alterações no que concerne a avaliação das agremiações carnavalescas.