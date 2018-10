Mindelo recebe entre 19 e 23 de Novembro a primeira edição do Cabo Verde Ocean Week

21/10/2018 21:45 - Modificado em 21/10/2018 21:45

A Cabo Verde Ocean Week (CVOW), que terá lugar na cidade do Mindelo, entre os dias 19 e 23 de Novembro, de acordo com o Ministério de Economia Marítima, pretende ser uma semana rica em aprendizagem e sensibilização sobre o mar, os oceanos e a economia azul, em geral, com foco principal no desenvolvimento sustentável dos recursos marinhos, e a preservação e conservação da saúde e bem-estar do mar.

Cabo Verde Ocean Week, tem como objectivo a criação reuniões, palestras, debates e mobilizar e fomentar a importância e a sustentabilidade dos oceanos, com vista a criar e desenvolver uma cultura voltada para a preservação e conservação da saúde do mar, bem como a exploração sustentável dos recursos marinhos nos mares de Cabo Verde.

Estarão presentes, no CVOW, figuras de relevo entre as quais o vice-presidente das Seychelles, o Comissário Europeu, os Ministros da CPLP com responsabilidade sobre o mar, os Ministros da CSRP, assim como representantes de vários países e organizações internacionais.