Governo pretende fechar o processo de privatização dos TACV com venda de 51% do capital social ainda em 2018

21/10/2018 21:20 - Modificado em 21/10/2018 21:20

O Governo pretende fechar o processo de privatização da transportadora aérea cabo-verdiana – TACV, com venda de 51% do capital social ainda em 2018, para transformar Cabo Verde na plataforma de prestação de serviços aéreos no Atlântico Médio.

Em comunicado de imprensa, o executivo informa que recebeu da empresa Loftleidir-Icelandic, do Grupo Icelandair, uma proposta para a aquisição de 51% do capital dos TACV – Cabo Verde Airlines.

Essa proposta, acrescenta a mesma fonte, foi avaliada por uma comissão nomeada por despacho conjunto dos ministros das Finanças e do Turismo e Transportes e assessorada por peritos internacionais em direito comercial, transportes aéreos e privatização.

“Na sequência, o Conselho de Ministros deliberou no sentido de eleger o referido proponente como parceiro estratégico para a privatização dos TACV”, lê-se no comunicado.

De acordo com o documento em apreço, as negociações com o parceiro estratégico decorrem os seus trâmites normais e sempre no estrito cumprimento da lei das privatizações e cujo foco é a defesa dos superiores interesses do país.

Inforpress