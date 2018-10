Obras do futuro Mercado Municipal do Sal em Espargos concluídas em Dezembro

As obras do futuro mercado municipal da ilha do Sal, situado na cidade de Espargos, já estão em andamento e as obras devem estar concluídas em Dezembro.

Uma das reivindicações antigas dos vendedores ambulantes e moradores salenses, o novo mercado municipal será uma realidade em breve, e vem por término ao problema da venda ambulante e defender a segurança alimentar das famílias.

De realçar que o novo mercado da ilha, está situado em Morro Curral, no antigo edifício militar. As obras de reabilitação estão a cargo da Câmara Municipal Salense. Em comunicado, a edilidade local garante que após a reabilitação deste espaço, a cidade de Espargos virá a contar com um mercado de referência comercial para a ilha. A mesma fonte garante que o término das obras está estipulada para o próximo mês de Dezembro.