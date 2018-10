Banco Bai conquista 4ª edição do Torneio Futsal da SITA

21/10/2018 17:08 - Modificado em 21/10/2018 17:08

O Banco Bai venceu sábado a quarta edição do Torneio Futsal da SITA, batendo na final o Banco Cabo-verdiano de Negócios por 2-8, em jogo disputado no Gimno Desportivo da cidade da Praia.

Para chegar à grande final o Banco Bai venceu o TECNICIL por 4-1, e o Banco Cabo-verdiano de Negócios venceu o CAVIBEL por 3-2, nas meias-finais do Torneio de Futsal da SITA, em comemoração ao seu 35º aniversário.

Em jogo de atribuição do terceiro e quarto classificado o CAVIBEL não deu hipóteses ao TECNICIL vencendo por 4-1. A competição contou com 28 empresas nacionais, e serviu para celebrar o 35º aniversario da SITA que aconteceu no passado sábado.

A angariação monetária para a requalificação de uma escola em estado de degradação foi um dos focos centrais na realização do referido torneio, que teve esse cariz social. Ao todo as 28 empresas em prova, e mais 12 da 3ª edição conseguiram juntar o montante de 240.000$00.