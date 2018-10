“Bubista” satisfeito com a conquista da Supertaça

Na ressaca da conquista da 4ª Supertaça do seu historial ante ao Mindelense no sábado, por 3-1, nas grandes penalidades, o treinador do Batuque, “Bubista” é um homem satisfeito por mais este feito alcançado ao serviço do clube axadrezado e já olha para novos horizontes onde tem traçado como objectivo principal a conquista do título de campeão regional.

Depois da conquista da Taça de São Vicente na época passada, frente ao Derby, os axadrezados de Alto Mira Mar iniciaram a nova época com a conquista da Supertaça, desta feita, frente ao Mindelense tetracampeão regional.

Os axadrezados começaram esta época como terminaram a passada. Com a conquista de um título. Um sinal que, segundo o treinador, “demonstra a evolução como equipa e a nossa vontade de melhorar o clube”. Uma equipa renovada para esta época e com ambições bem delineadas e que passam pela conquista dos títulos. Mesmo tratando-se do primeiro jogo da época, o treinador refere que as duas equipas protagonizaram um “grande jogo” e que as pessoas que estiveram no estádio saíram satisfeitos.

Com um empate a uma bola registado ao fim dos noventa minutos regulamentares, foi preciso recorrer a marca dos onze metros para se encontrar o vencedor da 11ª edição da Supertaça de São Vicente. E foi aí que o Batuque foi a mais competente, vencendo por 3-1, garantindo assim o primeiro troféu da época futebolística em São Vicente. A marca dos onze metros tem-se revelado uma arma importantíssima para “Bubista” que, no final da época passada, já tinha repetido a dose na final da Taça de São Vicente frente ao Derby. A “lotaria das grandes penalidades”, como é conhecida, depende muitas vezes da sorte, mas para “Bubista” trata-se de muito trabalho. “Nós trabalhamos para sermos cada vez melhores. Quer nessa, quer noutras vertente do jogo. Fomos competentes” avança o treinador axadrezado.

Depois da Supertaça o Torneio Abertura já está no horizonte, onde o Batuque inicia a sua caminhada frente ao Derby um potencial candidato ao título. Para “Bubista” o Torneio de Abertura constituí uma forma de poder fazer rodar o maior número de jogadores possíveis, assim como testar as várias opções, “mas é claro que entraremos em cada jogo para vencer”. O treinador diz-se confiante no plantel que tem à sua disposição para abordar a nova época e mostra-se satisfeito pela forma como os jogadores trabalharam durante a pré-época. “Os jogadores têm trabalhado bem a nível de atitude, disciplina e capacidade de trabalho”.

Questionado se o Batuque FC é um candidato assumido à conquista de títulos, principalmente do título de campeão regional 2018/19, “Bubista” responde afirmativamente, garantindo não ter dúvidas que a sua equipa irá lutar por todos os títulos em disputa. “Vamos fazer tudo pelos títulos. Estamos a trabalhar para isso, sabendo que vai ser muito difícil, mas saberemos lidar com as dificuldades que aí veem” finaliza.