PAICV diz que concessão dos transportes marítimos à Transinsular está cheia de irregularidades

19/10/2018 15:28 - Modificado em 19/10/2018 15:28

Para o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), o concurso internacional para a concessão das linhas marítimas de Cabo Verde, termina com um conjunto de ilegalidades. João do Carmo, deputado desse partido sustenta essas afirmações alegando que o vencedor não preenche os requisitos exigidos inicialmente.

“Quando os requisitos exigem cinco barcos e o vencedor apresenta no final do concurso três barcos, o que quer dizer que deveria ser excluido desde do início, tal como foram outras empresas, inclusive armadores nacionais”, afirma o deputado denunciando ainda a participação de um representante da companhia armadora portuguesa, como júri do concurso, apresentando aos jornalistas o que considera de “provas evidentes”.

João do Carmo diz que o PAICV tem acompanhado o concurso internacional para a concessão das linhas marítimas desde do princípio e exercendo o papel de oposição responsável teem primado pelos apelos insistentes no sentido de uma maior atenção aos armadores nacionais.

Para João do Carmo, essas irregularidades constituem uma ilegalidade muito grave e portanto na sequência destas ilegalidades e irregularidades apela ao governo, “caso seja um governo sério” que pondere seriamente na anulação do concurso, pois a lei permite que o governo faça novo concurso e, que dê uma maior atenção aos armadores nacionais que possuem experiência nos nossos mares, que precisam dos recursos financeiros para fazerem investimentos, para renovação de frota e para melhorarem a sua frota aduaneira.

Entretanto, caso o governo não reveja o processo e a sua anulação, o PAICV admite ir até as últimas instâncias, e o assunto poderá ser levado ao parlamento na próxima semana, na segunda sessão de Outubro, “para que todos os deputados tenham conhecimento e para que a assembleia tome uma posição”.

Em comunicado, o governo anunciou esta semana que a empresa portuguesa Transinsular é a vencedora do concurso público internacional para a gestão e exploração do serviço de Transporte Marítimo Inter-Ilhas, informa o Governo, garantindo que se encontram reunidas todas as condições para a conclusão do processo.

Numa primeira fase do concurso, foram seleccionadas as empresas Line Transporte Marítimo, Transinsular, SA & Transisular, Lda e a West Africa Shipping Line, ANEK Line SA& Marlow Navigation Co, Ltd.

Na fase seguinte, os candidatos seleccionados foram notificados para a apresentação de propostas até 27 de Setembro de 2018, o que aconteceu da parte das empresas West African Shipping Line, ANEK Line SA & Marlow Navigation Co, Ltd. e a Transinsular, SA & Transinsular, Lda.

A fase seguinte será a celebração do contrato com a Transinsular, SA & Transinsular, Lda.