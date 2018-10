1ª Edição do Freestyle Tour-Cabo Verde chega a Mindelo

19/10/2018 00:40 - Modificado em 19/10/2018 00:40

A ilha de São Vicente vai receber no domingo, 21, a sua eliminatória da 1ª edição do Freestyle Tour-Cabo Verde 2018.

O concurso de Freestyle Futebol, desenvolvido pelo antigo internacional cabo-verdiano Zé Piguita, com o suporte da empresa de multimédia e comunicação Green Stúdio e com aprovação da F3-Federacao Internacional da modalidade, chega desta feita a Mindelo, que irá acolher a sua eliminatória. O objetivo deste concurso, que abrange as ilhas de Santiago, São Vicente, Sal e Fogo é de encontrar novos e melhores talentos nas ilhas de Cabo Verde.

Mindelo será assim palco no domingo 21, da segunda eliminatória. A primeira eliminatória na cidade da Praia será realizada nesta sexta-feira, 19. Depois de São Vicente será a vez da ilha do Sal no dia 23, receber a sua eliminatória, sendo que as eliminatórias fiaram concluídas no dia 26 na ilha do Fogo. A grande final será realizada na cidade da Praia a 04 de Novembro. Os vencedores vão ser galardoados com prémios monetários, troféus e medalhas.

O evento deste ano conta com o patrocínio do Ministério do Desporto, Direcção Geral dos Desportos, Federação Cabo-verdiana de Futebol e vários outros parceiros.