Santo Antão recebe campeonatos Nacional de Ténis Juvenil e Júnior

19/10/2018 00:34 - Modificado em 19/10/2018 00:34

A cidade da Ribeira Grande, ilha de Santo Antão, recebe os três campeonatos nacionais de Ténis, Sub-12, Sub-14 e Sub-16, provas que decorrem de 28 de Outubro a 04 de Novembro nos Courts de Ténis de Afonso Martinho.

Os campeonatos nacionais das diversas categorias, que terão como palco Santo Antão, contam com a participação de 24 atletas divididas pelas Ilhas de Santo Antão, São Vicente, Sal e Santiago. Cada ilha será representada por dois tenistas em cada categoria. Os tenistas de cada ilha vão ser dispostos em dois grupos, onde cada ilha terá um atleta.

De acordo com o Presidente da Associação de Ténis da Ribeira Grande, António Miranda, os preparativos das provas que são da responsabilidade da Federação Cabo-verdiana de Ténis, e com colaboração da Associação de Ténis da Ribeira Grande decorrem com “muita limitação” devido ao período da escola, falta de iluminação artificial dos complexos desportivos e também da ocorrência das chuvas. “Mas vamos lutando contra as marés” ressalva o Miranda.

A realização destas três competições segundo António Miranda, estavam agendadas para serem realizadas no mês de Julho passado, mas que devido a falta de lugares nos aviões da companhia aérea Binter, as caravanas não puderam viajar. No mês de Agosto as passagens estavam muito caras. Em Setembro alega que havia riscos da ocorrência das chuvas, restando somente o final do mês de Outubro e início de Novembro.

“Vamos fazer o possível, apesar de termos a consciência de que não é a melhor altura para a realização de competições, porque a maioria são estudantes” assegura o presidente da Associação de Ténis da Ribeira Grande.

Quanto aos outros escalões Sub-18, Seniores masculino e feminino, vão ser realizados na cidade da Praia em meados de Novembro.