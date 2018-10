Uni-CV quer negociar a divida de 150 mil contos para resolver o problema do seu financiamento e sustentabilidade

16/10/2018 23:46 - Modificado em 16/10/2018 23:46

De acordo com a reitora da Uni-CV, Judite Nascimento, que recebeu a visita do Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, às instalações da Universidade Pública, na Cidade da Praia, a sua equipa está a negociar com o Governo, a Ficase e as Câmaras Municipais as dívidas com vista a tentar recuperar os 150 mil contos para resolver o problema do seu financiamento e sustentabilidade.

Para além disso, a universidade pública quer negociar com os estudantes que ainda não se inscreveram para o presente ano lectivo, para, ao mesmo tempo, conseguir arrecadar parte dos recursos deste ano.

Portanto acredita que é criar estratégias que permitam a perenidade e a sustentabilidade do sistema, e com isso a necessidade de uma política consistente para o ensino superior”.

Segundo esta responsável é preciso debater que tipo de bolsas devem ser negociados para os estudantes, e que deve que deve haver “bolsas de mérito, mérito cívico, mas também bolsas e apoios sociais”.

A universidade pública, segundo a sua reitora, está determinada a debruçar-se sobre os valores exactos da elevada taxa do abandono dos estudantes a cada ano lectivo no ensino superior.

A Uni-CV recebeu esta manhã o Presidente da República no âmbito da sua visita às instituições de ensino superior, para tomar o pulso sobre o funcionamento, financiamento e sustentabilidade do ensino superior em Cabo Verde.