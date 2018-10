Boa Vista: Grupo Basta solidário com seu líder da bancada em prisão preventiva

16/10/2018 23:31 - Modificado em 16/10/2018 23:31

O grupo Basta, que venceu as eleições autárquicas na Boavista, manifestou solidariedade ao deputado municipal e líder dessa bancada em prisão preventiva, por suspeita de envolvimento em vários crimes praticados na Boa Vista, sobretudo no assalto ao balcão do BCN, em Dezembro de 2017. Em comunicado, o grupo independente Boa Vista Avante Sempre Trabalhando Arduamente (BASTA) pede às autoridades competentes que Hianique Santos seja tratado com a justiça que o caso se impuser, com respeito pelos seus direitos e da família, sem prejuízo da defesa dos direitos e interesses da comunidade.

Ao eleito municipal Hianique Santos, ora em prisão preventiva, o grupo, liderado por José Luís Santos, reitera a sua solidariedade e exorta-o a confiar que os órgãos judiciais lhe façam justiça e reconheçam todos os seus direitos.

“O grupo Basta expressa ao cidadão, seu membro e eleito municipal e à sua família, a mais franca e sincera solidariedade neste momento grave e difícil por que passam”.

Hianique Santos, que é também advogado estagiário, foi detido na sexta-feira, 12, na sequência de diligências desencadeadas na sua residência com coadjuvação de órgãos da polícia criminal.

Os factos investigados, segundo um comunicado da Procuradoria-Geral da República, estão relacionados com o furto de arma de guerra na esquadra policial da Boa Vista e roubo numa instituição bancária (agência local do BCN) ocorrido na ilha em Dezembro de 2017.

Submetido ao primeiro interrogatório judicial de detido, no sábado, Hianique Santos ficou a aguardar os ulteriores tramites processuais em prisão preventiva, juntamente com outros quatro arguidos, que vão conhecer a sentença no dia 29 deste mês.

Fonte : Inforpress