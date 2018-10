Cruz Vermelha homenageia Vasconcelos Lopes pelo “ apoio incansável que tem dado à instituição”

16/10/2018 22:55 - Modificado em 17/10/2018 00:14

A Cruz Vermelha de Cabo Verde, promoveu hoje, 16 Outubro, uma cerimónia de homenagem a Augusto Vasconcelos Lopes, no centro de terceira idade da Zona da Ribeirinha, pelo “apoio incansável que tem dado á instituição ao longo dos anos.”

De acordo com presidente da Cruz Vermelha, em São Vicente, João Paulo Lima, trata-se de uma justa homenagem tendo em conta “a colaboração que o grupo Vasconcelos tem prestado a instituição, auxiliando nos projetos da terceira idade e no voluntariado da Cruz Vermelha. João Lima considera “ que é um reconhecimento pela pessoa e pelo trabalho individual que Augusto Vasconcelos Lopes tem feito em prol da instituição.”

A vereadora da Câmara Municipal, Lígia Lima enaltece a personalidade do homenageado que sempre mostrou-se preocupado com as causas sociais de São Vicente. Adiantou ainda que este tem trabalhado em conjunto com a Câmara Municipal no sentido de auxiliar nos projetos que visam apoiar a população mais vulnerável da ilha, neste caso particular, a loja social, lares de idosos e alguns jardins locais.

Tendo em conta a iniciativa, a vereadora considera “ de extrema importância este tipo de evento, com vista a promoção de mais atividades do género, de forma a estimular os jovens a desenvolverem princípios e respeito para com os mais velhos, que já deram o seu enorme contributo para São Vicente, salientou.

Augusto Vasconcelos Lopes mostrou-se emocionado, satisfeito e orgulhoso pela singela homenagem ao seu trabalho de cariz social, embora o tenha feito com “enorme prazer”. Diz que se limitou a unir esforços com a Cruz Vermelha e a edilidade com o intuito de prestarem solidariedade aos mais vulneráveis. “Cada dia procurei ser um amigo, um parceiro mais próximo nesta caminhada de longa data e hoje vejo que valeu a pena”.

Uma cerimonia que teve como desfecho um almoço convívio com a família de Vasconcelos, idosos do lar de terceira idade da Zona da Ribeirinha e os elementos da Cruz Vermelha da ilha. Num dia que se assinala o Dia Mundial da Alimentação.