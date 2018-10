Derrota frente a Tanzânia atira Cabo Verde para fora dos lugares de apuramento

16/10/2018 21:29 - Modificado em 16/10/2018 21:29

A selecção cabo-verdiana de futebol perdeu hoje por 2-0, com a Tanzânia, na quarta jornada do Grupo L, caindo para a terceira posição do grupo e complicando assim as contas do apuramento para o CAN`2019.

Depois da vitória expressiva em casa por 3-0, Cabo Verde viajou para a Tanzânia com a moral em alta, à procura dos três pontos que lhe garantissem a manutenção do segundo lugar no grupo L. Relativo ao onze que entrou de início no Estádio Nacional, o seleccionador Rui Águas, procedeu apenas à troca de Heldon por Platiny.

O primeiro susto para Cabo Verde aconteceu aos 23 minutos da primeira parte quando a Tanzânia desperdiçou uma grande penalidade. Depois do susto o pior viria a acontecer aos 30 minutos, quando Msuva bateu o guardião Thierry Graça, colocando a equipa da casa a vencer por 1-0. Cabo Verde ainda esteve á beira de marcar, já no final da primeira parte, quando o central Gege, na oportunidade mais flagrante do combinado nacional, atirou a bola ao poste.

No início da segunda parte o seleccionador nacional fez a primeira alteração na equipa. Aos 55 minutos fez entrar Heldon para o lugar de Platiny. Só que volvidos apenas três minutos a formação da casa marcou o segundo golo, através de Samata, golo esse que deitou por terra toda e qualquer reacção que Cabo Verde poderia ainda vir a esboçar. No entanto, Rui Águas fez mais duas alterações com as entradas de Nuno Rocha e Gilson Varela, para os lugares de Tiago Almeida e Ricardo Gomes, mas de nada valeram para mudar o rumo dos acontecimentos.

Apesar desta derrota nem tudo está perdido para Cabo Verde. O Uganda venceu o Lesoto por 0-2 e comanda o grupo cos 10 pontos, deixando a luta pelo outro lugar de apuramento entregue à Tanzânia, Cabo Verde e ainda o Lesoto. Segundo lugar que é acutalmente ocupado pela Tanzânia com 5 pontos, seguido de Cabo Verde quatro e o Lesoto com apenas 2 pontos. Isto quando faltam duas jornadas nesta fase de apuramento. Cabo Verde ainda tem de se deslocar ao Uganda e receber o Lesoto. Nem tudo está perdido. Mas que está complicado, lá isso está.