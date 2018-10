Moradores de “Canalona” querem o fim do barulho dos cães vadios durante a noite

15/10/2018 23:09 - Modificado em 15/10/2018 23:09

Os moradores da zona de Canalona, Chã de Alecrim, encontram-se revoltados e preocupados com a presença de muitos cães vadios na zona, um facto que tem vindo a inquietar os residentes durante todo o dia e particularmente à noite.

De acordo com os moradores, durante o dia, a colocação do lixo nos contentores representa um problema, pois o lixo colocado é vasculhado pelos cães á procura de comida e o lixo fica todo espalhado dando uma visão nada higiénica da zona. O horário da recolha do lixo, que ocorre á noite é considerado pelos habitantes, neste aspecto como sendo um dos aspectos a serem revistos para diminuir o problema. Á noite o ruido provocado por estes animais, é ensurdecedor, levando a que muitas pessoas não conseguem retirar o devido proveito, após um dia cansativo, isto numa zona que gradualmente vai ganhando mais moradias.

“A situação já está ganhando contornos drásticos, pois se observares bem vês um monte de cães nas ruas, principalmente junto aos contentores de lixo. O barulho à noite é ensurdecedor e não consigo me concentrar para dormir, é uma situação difícil, tendo em conta que às autoridades que têm o trabalho de resolver estes problemas, não fazem nada” conta Maria Paula, que acrescenta ainda questões relacionadas com as doenças que estes animais poderão trazer para a saúde pública.

Para Manuel Fortes, uma zona que está em crescimento não pode ter estes tipos de problemas. “A matilha de cães junto a minha casa é grande, a perturbação maior é registada a noite. Não tenho descanso quando vou dormir. A CMSV deverá proceder a captura destes animais e dar-lhes um tratamento melhor, ou seja alimentá-los como deve ser e medicá-los”.

Este Online pôde constactar o facto e a verdade é que a localidade está sendo invadida aos poucos, por muitos cães vadios, que encontram nesta zona o sitio ideal para a sua permanência.