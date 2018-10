Lito Aguiar em “segredo táctico” para o jogo frente a Tanzânia

15/10/2018 22:27 - Modificado em 15/10/2018 22:27

A selecção nacional protagonizou na tarde desta segunda-feira, o único treino em solo tanzaniano, treino esse que serviu de adaptação ao relvado do National Stadium, palco do jogo entre a Tanzânia e Cabo Verde, agendado para está terça-feira. Treino este que segundo Lito Aguiar, treinador adjunto de Rui Águas, decorreu normalmente estando todos os jogadores aptos para este embate decisivo.

Depois do treino efectuado no início da tarde desta segunda-feira, no National Stadium, ao NN, Lito Aguiar, enaltece que os índices físicos estão melhores a cada dia que passa e que a equipa está preparada para o jogo de amanha, frente aos tanzanianos, a contar para a quarta jornada da segunda volta do grupo L. “Não podemos pensar, porque ganhamos 3-0 em casa, que vai ser fácil. Os jogadores estão todos cientes das dificuldades que vamos encontrar, mas é claro que nos dá confiança para conseguir-mos um bom resultado” sustenta o treinador adjunto da selecção nacional.

As lesões são até ao momento uma das grandes preocupações da equipa técnica, que se viu privada, para esta partida, dos avançados Ryan Mendes e Nuno da Costa, ambos por lesão, e que os impedirá de dar o seu contributo nesta partida importantíssima para as contas finais do grupo. Lito Aguiar está consciente do peso que estes jogadores têm na equipa, mas quer olhar para os jogadores que a equipa técnica tem à disposição para o jogo de amanhã. “São importantes para a selecção, como são alguns que não estão presentes, mas esta é uma selecção onde são escolhidos os melhores, e esses que não estão certamente estão a torcer pelos que cá estão” afirma Lito.

Instado a falar sobre a melhor estratégia a ser utilizada nesta partida, relacionado ao onze que vai estar em campo, havendo ou não a possibilidade de ter-mos uma equipa mais dominadora ou mais resguardada, o antigo capitão dos “Tubarões Azuis” e agora treinador adjunto, respondeu que “amanha se verá. Segredo táctico”.