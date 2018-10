Karaté: São Vicente conquista cinco medalhas no campeonato nacional

15/10/2018 22:12 - Modificado em 15/10/2018 23:58

São Vicente alcançou cinco medalhas, este fim-de-semana, durante o campeonato nacional de karaté, que decorreu na cidade da Praia e que serviu para homenagear o Sensei nas disciplinas de Kumité e katá, sendo uma de ouro, três de prata e uma de bronze.

Em destaque estiveram as karatecas Danisia Conceição com a medalha de ouro, Patrick Tavares, Evanisia Pinto e Deivis Silva, conseguiram a medalha de prata, e Leonardo Ramos com uma medalha de bronze.

O campeonato nacional de karaté 2018, decorreu na cidade da Praia e envolveu apenas atletas do escalão sénior, teve a participação da ilha de Santo Antão, Santiago Sul, Santiago Norte, Fogo, Boavista, Sal e São Vicente.

A comitiva de São Vicente, na Praia, foi liderada pelo Presidente da Associação de Karaté de São Vicente, Sensei Fidélio Medina e contou com a presença de seis karatecas.